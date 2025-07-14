Многодетная мать погибла при спасении дочери в российском регионе

Глава Мордовии Здунов: Многодетная мать погибла при спасении тонущей дочери

Поездка многодетной семьи в Ковылкинский район Мордовии обернулась трагедией: мать погибла, спасая тонущую 13-летнюю дочь. Также погибла старшая сестра, о чем сообщил глава республики Артем Здунов на своей странице во «ВКонтакте».

Как отметил чиновник, инцидент случился в воскресенье, 13 июля. Семья приехала отдыхать на берег реки Мокша. Пока отец был у палатки, мама с детьми решили поплавать. В какой-то момент одна из дочерей, 13-летняя девочка, стала тонуть. Женщина и ее старшая дочь сразу бросились на помощь ребенку, подростка спасли, однако женщину и ее старшую дочь спасти не удалось.

«Невообразимое горе для всей семьи, где младшему ребенку нет и года. Десять детей остались без мамы, без старшей сестры. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — написал Здунов в соцсетях.

Он подчеркнул, что правительство республики возьмет ситуацию на особый контроль. Многодетная семья будет обеспечена заботой и опекой, пообещал чиновник. Глава Мордовии также всех призвал быть максимально осторожными на воде.

Ранее стало известно, что двое мужчин погибли при спасении тонущего в реке подростка-инвалида. Трагедия произошла в японском населенном пункте Камикацу, где двое человек бросились на помощь попавшему в беду подростку-инвалиду и утонули в реке Кацура.