Двое мужчин погибли при спасении тонущего в реке подростка-инвалида

JT: В Японии двое мужчин утонули в реке при спасении подростка-инвалида

Двое мужчин в японском населенном пункте Камикацу бросились на помощь попавшему в беду подростку-инвалиду и утонули в реке Кацура. Об этом сообщает издание Japan Today.

Уточняется, что инцидент произошел во время мероприятия на кемпинге: его организовали для детей с ограниченными возможностями. Как выяснила полиция, 42-летний сотрудник специализированного учреждения и его 18-летний выпускник примерно в 14:00 по местному времени увидели, как ребенок начал тонет.

Молодой человек и мужчина бросились на помощь подростку, но не справились с сильным течением и утонули. На место прибыли полиция и пожарные, сотрудника и выпускника учреждения обнаружили уже без признаков жизни и доставили в больницу. Врачи констатировали смерть.

Подростка удалось спасти, пишет издание.

Ранее стало известно, что на Бали затонул пассажирский паром с 65 людьми на борту. 43 человека пропали без вести. Еще 20 человек были спасены, а двоих нашли без признаков жизни.