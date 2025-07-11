Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:31, 11 июля 2025Мир

Двое мужчин погибли при спасении тонущего в реке подростка-инвалида

JT: В Японии двое мужчин утонули в реке при спасении подростка-инвалида
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Двое мужчин в японском населенном пункте Камикацу бросились на помощь попавшему в беду подростку-инвалиду и утонули в реке Кацура. Об этом сообщает издание Japan Today.

Уточняется, что инцидент произошел во время мероприятия на кемпинге: его организовали для детей с ограниченными возможностями. Как выяснила полиция, 42-летний сотрудник специализированного учреждения и его 18-летний выпускник примерно в 14:00 по местному времени увидели, как ребенок начал тонет.

Молодой человек и мужчина бросились на помощь подростку, но не справились с сильным течением и утонули. На место прибыли полиция и пожарные, сотрудника и выпускника учреждения обнаружили уже без признаков жизни и доставили в больницу. Врачи констатировали смерть.

Подростка удалось спасти, пишет издание.

Ранее стало известно, что на Бали затонул пассажирский паром с 65 людьми на борту. 43 человека пропали без вести. Еще 20 человек были спасены, а двоих нашли без признаков жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал важное заявление о России. О чем он может высказаться?

    На Украине признали неизбежность коллапса фронта

    Школьница расправилась с родителями и полгода избегала разоблачения

    Россиянам рассказали об опасности употребления горячей кукурузы на пляже

    США завершили программу своего «Каспийского монстра»

    Двое мужчин погибли при спасении тонущего в реке подростка-инвалида

    ВСУ перебросили наемников из шести стран НАТО под Харьков

    Россиянам рассказали о приводящих к чувствительности зубов причинах

    Еще один российский регион подвергся атаке ВСУ

    В Сумской области начали находить тела наемников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости