Владелец застрявшего в Суэцком канале судна извинился

Японская компания Shoei Kisen, владеющая застрявшим в Суэцком канале судном, извинилась за «причиненное серьезное беспокойство». Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

В Shoei Kisen заявили, что продолжают делать все возможное для того, чтобы снять судно с мели, и найти решение сложившейся ситуации. «Мы искренне приносим свои извинения за то, что причинили серьезное беспокойство судам, которые планируют отправиться в плавание, и судам, которые находились в Суэцком канале в момент аварии», — говорится в сообщении.

Гигантское судно Ever Given компании Evergreen село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. Инцидент привел к коллапсу Суэцкого канала — важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом. В пробку попали более 100 судов, в частности, танкеры с российской нефтью. На фоне сообщений о пробке подорожала нефть североевропейской марки Brent.

По подсчетам агентства Bloomberg, ущерб мировой экономике от блокировки Суэцкого канала составляет 9,6 миллиарда долларов в день. Такова средняя стоимость грузов, перевозимых в обоих направлениях по Суэцкому каналу, который теперь оказался недоступен для судов. В настоящее время от 165 до 185 судов ожидают возможности пройти по маршруту.