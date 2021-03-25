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Перекрывшее Суэцкий канал судно начертило пенис и ягодицы

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Изображение: VesselFinder

Перекрывшее Суэцкий канал судно начертило в Красном море пенис и ягодицы, прежде чем сесть на мель. На данные сервиса для отслеживания кораблей VesselFinder обратило внимание издание Vice.

Представитель VesselFinder заявил изданию, что поводов сомневаться в достоверности данных, предоставленных их сервисом, нет. «Ну если это не дурная примета, то я не знаю что», — отметил автор статьи.

Гигантское судно Ever Given компании Evergreen село на мель в южной части канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Инцидент привел к коллапсу Суэцкого канала — важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом. В пробку попали более 100 судов, в частности, танкеры с российской нефтью. На фоне сообщений о пробке подорожала нефть североевропейской марки Brent.

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