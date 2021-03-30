Раскрыт секрет начерченных судном из Суэцкого канала пениса и ягодиц

Гигантское судно Ever Given совершало обычные маневры в Красном море перед тем, как сесть на мель в Суэцком канале. Случайным образом траектория, получившаяся в результате движения, напоминает пенис и ягодицы. Об этом заявил оператор судна, фирма Bernhard Schulte Shipmanagement, передает Spiegel.

«Нередко суда, ожидающие входа [в канал], перед этим блуждают по окрестностям», — подчеркнули в компании. Виртуальная модель движения сухогруза похожа на мужской половой орган из-за «чистого совпадения», заверили в Bernhard Schulte Shipmanagement.

Руководитель калининградского отделения российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов пояснил, что в ожидании прохода по каналу суда обычно стоят на якоре. «Хотя, возможно, кто-то действительно маневрирует. Больше всего похоже, будто судно искало место, чтобы стать на якорь», — раскрыл он тайну фигуры «Комсомольской правде».

Специалист усомнился в том, что капитан судна допустил шалость. «Во-первых, вокруг огромное количество других судов. Во-вторых, проход канала — это сложная операция, тут все должны быть сосредоточены. А в-третьих, канал — режимный объект. (...) Странные маневры контейнеровоза точно не остались бы незамеченными», — добавил он.

Эксперт по судоходству Дмитрий Войтенко в свою очередь добавил, что иногда судну выгоднее дрейфовать или идти на малых оборотах, чем бросать якорь, потому что за стоянку надо платить.

На получившиеся фигуры обратило внимание издание Vice 25 марта. Представитель VesselFinder заявил изданию, что поводов сомневаться в достоверности данных, предоставленных их сервисом, нет. «Если это не дурная примета, то я не знаю что», — отметил автор статьи.

Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. 29 марта навигация на Суэцком канале возобновиласьл. Пробку из кораблей планируется устранить за три дня, в связи с чем канал будет работать круглосуточно.