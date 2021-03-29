Блокировку Суэцкого канала назвали случайностью

Блокировка движения на Суэцком канале из-за севшего на мель гигантского контейнеровоза Ever Given — случайность. С таким заявлением выступил глава администрации судоходного канала в Египте Усама Рабиа, передает РИА Новости.

Он заверил, что искусственный водный путь безопасен. «Такой сложный инцидент мог возникнуть из-за нескольких причин, это и технические причины, и человеческая ошибка. Тысячи кораблей проходят канал регулярно и таких происшествий не возникало», — пояснил Рабиа. По словам руководителя госоргана, пробку из кораблей планируется устранить за три — три с половиной дня, в связи с чем канал будет работать круглосуточно.

Ранее советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала Мохаб Мамиш объявил, что навигация на Суэцком канале возобновилась. До этого сообщалось, что судно удалось снять с мели. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе президента Египта, заявив, что «весь мир может быть спокоен за свои товары, которые идут через эту транспортную артерию».

Однако вскоре из-за сильного ветра судно вновь развернулось и встало поперек Суэцкого канала, позже его удалось сдвинуть с места и начать буксировку на север.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.