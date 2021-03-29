Суэцкий канал намекнул на виновника блокировки

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа намекнул на виновника шестидневной блокировки водного пути. Об этом он заявил на пресс-конференции, передает ТАСС.

Он заверил, что расследование выявит ответственных за произошедшую аварию и определит стороны, которые выплатят компенсации. При этом Суэцкий канал не причастен к аварии и считается пострадавшей стороной, добавил Рабиа. В то же время управление изучает возможность предоставления льгот для судоходных линий.

«Сильные ветры никогда не приводили к закрытию канала. Да, это могло быть тем фактором, что привел к аварии. Но не забывайте, что первым ответственным и тем, кто управляет судном, является капитан», — указал глава управления Суэцкого канала. Он напомнил, что лоцман выполняет консультативную функцию, а принятие окончательного решения остается за капитаном.

Ранее советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала Мохаб Мамиш объявил, что навигация на Суэцком канале возобновилась. Рабиа утверждал, что пробку из кораблей планируется устранить за три или три с половиной дня, в связи с чем канал будет работать круглосуточно.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.