Вновь заблокировавшее Суэцкий канал судно сдвинули с места

Гигантский контейнеровоз Ever Given, вновь заблокировавший Суэцкий канал, сдвинули с места и начали буксировать на север к озерам. Кадры с места события публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

Таким образом, кризис, парализовавший одну из главных транспортных артерий мира почти на неделю, завершился. По информации источника агентства в администрации Суэцкого канала, на озере будет проведен осмотр судна.

Ранее 29 марта сообщалось, что корабль удалось снять с мели. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе президента Египта, заявив, что «весь мир может быть спокоен за свои товары, которые идут через эту транспортную артерию». Однако вскоре стало известно, что из-за сильного ветра судно вновь развернулось и встало поперек Суэцкого канала.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. Российский эксперт Алексей Безбородов заявил, что причина инцидента — недосмотр администрации канала: у его берегов не должно было быть отмелей.