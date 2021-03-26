Названы причины блокировки Суэцкого канала огромным судном

Причинами блокировки Суэцкого канала огромным судном стал человеческий фактор и недосмотр администрации канала, приведший к образованию отмели. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», генеральный директор исследовательского агентства Infranews Алексей Безбородов.

То, что отмель появилась в канале, это, естественно, недосмотр оператора. Такого быть вообще не должно Алексей Безбородов эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай»

Эксперт также описал удачный возможный исход инцидента. По его словам, если бы отмели не было, контейнеровоз воткнулся бы в ровный берег. После он бы оттолкнуться и продолжил плавание, несмотря на вероятные повреждения носовой части.

При этом Безбородов назвал бредом версию о том, что инцидент был вызван сильным ветром. «Кто-то где-то промахнулся, вмешался человеческий фактор, — отметил эксперт. — Теоретически, любое судно могло точно так же встать поперек. Задача — удержать его ровно».

Безбородов отметил, что две-три недели, отведенные на освобождение застрявшего контейнеровоза, звучат как реалистичный срок. Вместе с тем он пояснил, что разгрузить судно будет достаточно сложно: походящие плавкраны крайне дорогостоящие и находятся в Китае и Сингапуре, а на их транспортировку к Суэцкому каналу может уйти два месяца. Разгрузка же с помощью вертолетов также может оказаться весьма затруднительной. При этом эксперт исключил изменения в морских законах и возможное расширение канала, которое будет стоить «бешенных денег».

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Инцидент привел к коллапсу Суэцкого канала — важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом. В пробку попали более 200 судов, в частности танкеры с российской нефтью. Bloomberg подсчитал, что ущерб мировой экономике от блокировки Суэцкого канала составляет 9,6 миллиарда долларов в день.