Названы сроки урегулирования ситуации с судном в Суэцком канале

Владелец застрявшего в Суэцком канале судна Ever Given назвал сроки урегулирования вызвавшего коллапс инцидента, передает агентство Киодо.

По его словам, контейнеровоз снимут с мели на выходных. «Мы рассчитываем, что судно смогут освободить ночью субботы по японскому времени», — уточнил во время пресс-конференции представитель японской компании Shoei Kisen Kaisha Ltd, которой принадлежит Ever Given.

Ранее в компании извинились за «причиненное серьезное беспокойство» и заверили, что продолжают делать все возможное для того, чтобы найти решение сложившейся ситуации.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. Инцидент привел к коллапсу Суэцкого канала — важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом. В пробку попали более 100 судов, в частности, танкеры с российской нефтью. На фоне сообщений о пробке подорожала нефть марки Brent.

По подсчетам агентства Bloomberg, ущерб мировой экономике от блокировки Суэцкого канала составляет 9,6 миллиарда долларов в день. Такова средняя стоимость грузов, перевозимых в обоих направлениях по Суэцкому каналу, который теперь оказался недоступен для судов.