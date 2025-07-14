Минобороны: Мобилизованные солдаты ВСУ не знают, как стрелять

Мобилизованные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не знают, как стрелять. Об этом рассказал командир штурмовой группы с позывным Малой, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По словам военного, среди мобилизованных встречаются как двадцатилетние, так и пятидесятилетние украинцы.

«Их ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») схватили, две недели где-то в тылу подержали и сразу на передовую, на "закреп". Они даже не понимают, как стрелять: бросают оружие и бегут», — сообщил боец.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что территориальные центры комплектования нуждаются в реформе, чтобы мобилизация была менее шокирующей