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05:43, 14 июля 2025Россия

Российский боец рассказал о неожиданной проблеме в ВСУ

Минобороны: Мобилизованные солдаты ВСУ не знают, как стрелять
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Мобилизованные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не знают, как стрелять. Об этом рассказал командир штурмовой группы с позывным Малой, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По словам военного, среди мобилизованных встречаются как двадцатилетние, так и пятидесятилетние украинцы.

«Их ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру») схватили, две недели где-то в тылу подержали и сразу на передовую, на "закреп". Они даже не понимают, как стрелять: бросают оружие и бегут», — сообщил боец.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что территориальные центры комплектования нуждаются в реформе, чтобы мобилизация была менее шокирующей

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