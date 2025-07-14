Крокодила с растерзанным школьником в пасти сняли на видео

В Индонезии сняли на видео крокодила, растерзавшего школьника

В Индонезии крокодил растерзал школьника на глазах у его друзей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел на реке Сантан Улу в провинции Восточный Калимантан. Крокодил вынырнул из мутной воды и вцепился в бедро 15-летнего Мухаммада Нур Акбара, когда тот решил помыть ноги.

Друзья бросились на помощь и схватили Мухаммада за рубашку. Однако крокодил оказался сильнее и утащил его на глубину. Затем он вновь появился на поверхности, все еще сжимая в пасти свою жертву. Одному из очевидцев удалось снять этот момент на видео.

Спасатели обнаружили останки подростка ближе к полуночи. Их передали семье для захоронения.

Во время извлечения тела крокодила застрелили, чтобы освободить ногу мальчика. Нам удалось вскоре поднять тело на поверхность Фида Хурасани глава управления пожарной охраны и спасения округа Кутай-Картанегара

Ранее в Малайзии крокодил съел годовалого мальчика, который был на рыбалке с отцом. Хищник неожиданно выпрыгнул из воды и напал на сидевшего в лодке ребенка.