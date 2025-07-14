Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:14, 14 июля 2025Бывший СССР

Иностранного командира группы ВСУ уничтожили в ДНР

ТАСС: Иностранного командира группы ВСУ ликвидировали в селе Карла Маркса в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Гвардейцы-разведчики группировки войск «Восток» ликвидировали одного из иностранных командиров штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Карла Маркса на западе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи.

По его словам, наемники встречались как в качестве инструкторов, так и в качестве командиров групп ВСУ. «Были "контакты" с одним из командиров группы противника. Был точно западным наемником, подготовленный. Были слышны фразы проскакивали с акцентом жестким таким. Он там единственный подготовленный был», — отметил Изи.

Он добавил, что после уничтожения командира противник сразу же «перестал воздействовать».

Ранее военный эксперт Ян Гагин в эфире радио «Комсомольская правда» заметил, что многие наемники из Латинской Америки, которые служат в рядах ВСУ, имеют уголовное прошлое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Минфин хочет пойти дальше». В США намекнули на дальнейшую судьбу замороженных активов России

    В Британии заявили о критической ситуации в украинских нацбатальонах

    Российский боец рассказал о неожиданной проблеме в ВСУ

    Украинцам закроют въезд в Россию на срок до 50 лет

    В России оценили инструкцию для американских танкистов по борьбе с дронами

    В России заочно арестовали велевшего сбить самолет с пленными командира ВСУ

    Иностранного командира группы ВСУ уничтожили в ДНР

    Крокодила с растерзанным школьником в пасти сняли на видео

    Состоящие в долгих отношениях пары поделились небанальными способами спасти интимную жизнь

    Многодетная мать погибла при спасении дочери в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости