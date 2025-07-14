ТАСС: Иностранного командира группы ВСУ ликвидировали в селе Карла Маркса в ДНР

Гвардейцы-разведчики группировки войск «Восток» ликвидировали одного из иностранных командиров штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Карла Маркса на западе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщил командир разведгруппы группировки войск «Восток» с позывным Изи.

По его словам, наемники встречались как в качестве инструкторов, так и в качестве командиров групп ВСУ. «Были "контакты" с одним из командиров группы противника. Был точно западным наемником, подготовленный. Были слышны фразы проскакивали с акцентом жестким таким. Он там единственный подготовленный был», — отметил Изи.

Он добавил, что после уничтожения командира противник сразу же «перестал воздействовать».

Ранее военный эксперт Ян Гагин в эфире радио «Комсомольская правда» заметил, что многие наемники из Латинской Америки, которые служат в рядах ВСУ, имеют уголовное прошлое.