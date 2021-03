На освобождение застрявшего в Суэцком канале судна бросили дополнительные силы

На работы по освобождению огромного контейнеровоза Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, бросили дополнительные силы. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщает Associated Press.

По данным агентства, к месту происшествия выдвинулись еще два буксира. Как ожидается, они будут тянуть судно, пока экскаваторы будут счищать ил и песок с левого борта контейнеровоза. Работы будут продолжаться в течение всего дня.

Ранее 28 марта сообщалось, что очередная попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given не увенчалась успехом — предполагалось, что его смогут вытащить во время ночного прилива. После этого в администрации Суэцкого канала заявили, что планируют провести дополнительные дноуглубительные работы и повторить попытку во время следующего прилива.

Утром 27 марта сообщалось, что судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Это было первым успехом с начала работ по освобождению контейнеровоза, преграждающего путь 321 судну. Позже стало известно, что начала двигаться застрявшая в песке носовая часть контейнеровоза.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. Российский эксперт Алексей Безбородов заявил, что причина инцидента — недосмотр администрации канала.