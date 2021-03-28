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Застрявшее в Суэцком канале судно попытаются переместить ночью во время прилива

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Фото: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

Контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, могут вытащить этой ночью во время прилива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала.

По его словам, корабль начал реагировать на работу буксиров и, возможно, вскоре будет перемещен в середину русла для его подготовки к дальнейшей буксировке. Отмечается, что на возможность снять судно с мели сильно влияет фактор приливов и отливов, поэтому его попробуют переместить «во время высокого прилива в полночь».

Ранее буксирам удалось сдвинуть контейнеровоз Ever Given. «Застрявшая в песке носовая часть судна начала двигаться», — заявил источник в управлении водной артерии Египта и добавил, что предпринимаются попытки окончательно отвести его от берега.

Утром 27 марта сообщалось, что судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Это было первым успехом с начала работ по освобождению контейнеровоза, преграждающего путь 321 судну.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. Российский эксперт Алексей Безбородов заявил, что причина инцидента — недосмотр администрации канала.

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