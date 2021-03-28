Мир
 
Последние новости
Поветкин проиграл Уайту и утратил пояс временного чемпиона WBC
В России начнут выдавать ипотеку на строительство домов
Промоутер Поветкина призвал боксера завершить карьеру после поражения от Уайта
Уайт выразил готовность провести еще один бой против Поветкина
Юристы разъяснили особенности «налога на грядки»
Под Мурманском обнаружили труп без вести пропавшего лыжника
Раскрыт самый полезный вид масла
В Норвегии заявили о необходимости ЕС идти на поклон к России за «Спутником V»
На Украине призвали готовиться к спецоперации по захвату Крыма
Новости партнеров
Прослушать новость

Попытка снять с мели судно в Суэцком канале провалилась

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

Попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, провалилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала.

«К сожалению, сегодня не получилось», — констатировал собеседник агентства. Он уточнил, что на канале проведут дополнительные дноуглубительные работы. Попытку снять судно с мели повторят во время следующего прилива.

Как рассказал другой источник в администрации канала, никакой информации о том, когда Ever Given может быть сдвинут, нет. Однако для этого есть «позитивные признаки», добавил он.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). По предварительным данным, контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Утром 27 марта судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Позже стало известно, что начала двигаться застрявшая в песке носовая часть контейнеровоза.

Предыстория: Застрявшее в Суэцком канале судно попытаются переместить ночью во время прилива
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Застрявшее в Суэцком канале судно попытаются переместить ночью во время прилива
Космонавт сфотографировал застрявшее в Суэцком канале судно с борта МКС
Застрявшее в Суэцком канале судно удалось сдвинуть