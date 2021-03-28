Попытка снять с мели судно в Суэцком канале провалилась

Попытка снять с мели контейнеровоз Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал, провалилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала.

«К сожалению, сегодня не получилось», — констатировал собеседник агентства. Он уточнил, что на канале проведут дополнительные дноуглубительные работы. Попытку снять судно с мели повторят во время следующего прилива.

Как рассказал другой источник в администрации канала, никакой информации о том, когда Ever Given может быть сдвинут, нет. Однако для этого есть «позитивные признаки», добавил он.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). По предварительным данным, контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Утром 27 марта судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Позже стало известно, что начала двигаться застрявшая в песке носовая часть контейнеровоза.