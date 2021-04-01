Суэцкий канал оценил потери от блокировки движения

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа оценил финансовые потери от блокировки движения севшим на мель контейнеровозом Ever Given, по его словам, они могут достичь одного миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

«Оценки, если Бог даст, достигнут миллиарда долларов», — заявил Рабиа в эфире телеканала «Сада аль-Баляд». Он уточнил, что в эту сумму входят расходы на снятие судна с мели.

Контейнеровоз Ever Given, находящийся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта сел на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Он следовал из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра. 29 марта навигация на Суэцком канале возобновилась.