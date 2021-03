Во Франции заявили о выгоде России и Китая от блокировки Суэцкого канала

Французский журналист и писатель Франсуа Ленгле заявил о выгоде России и Китая от блокировки Суэцкого канала. Его слова газете Le Figaro передает ТАСС.

По мнению эксперта, случившееся помогло России и Китаю успешнее продвигать свои торговые маршруты и поставить под сомнение американскую модель глобализации. «Сразу после аварии Россия предложила альтернативный маршрут между Востоком и Европой, который на пять тысяч километров короче, чем через Суэцкий канал. Китай сделал то же самое со своим "Полярным шелковым путем"», — отметил он.

Ленгле подчеркнул, что способность создания торговых путей и контроля над ними всегда считалась «атрибутом власти». В частности, он напомнил о том, что Суэцкий канал был построен европейцами. После Первой мировой войны за его защиту отвечала Великобритания, вскоре уступившая лидерство США, которые контролировали торговые пути в течение всего прошлого века. «Сегодня доминирование США оспаривается Китаем и Россией, которые хотят предложить собственную модель глобализации со своими маршрутами», — заключил журналист.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. В понедельник, 29 марта, контейнеровоз удалось ненадолго снять с мели, но из-за сильного ветра оно вновь перегородило канал. Спустя несколько часов Ever Given все-таки смогли сдвинуть с места. Навигация возобновилась к вечеру понедельника.

Пока канал был перекрыт, по обеим сторонам там скопилось почти 450 кораблей, которые ждали прохода. На очистку прохода может понадобиться по крайней мере неделя. Блокировка только усугубляет глобальную нехватку оборудования, перегрузку портов и проблемы с надежностью графика.