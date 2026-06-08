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16:15, 8 июня 2026Экономика

Бельгийскому Euroclear отказали в жалобе на решение по иску Банка России

Суд отклонил жалобу бельгийского депозитария Euroclear по иску ЦБ на 18,2 трлн рублей
Вячеслав Агапов
Штаб-квартира Euroclear

Штаб-квартира Euroclear. Фото: Yves Herman / Reuters

Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Euroclear по иску Банка России. Об этом со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел сообщает Frank Media.

15 мая столичный арбитраж полностью удовлетворил иск Банка России о взыскании с Euroclear ущерба в размере 181,5 миллиарда евро и 18,6 миллиарда упущенной выгоды (итого порядка 18 триллионов рублей). Депозитарий отказался исполнить это решение: его представители указали, что не признают юрисдикцию российского суда.

Иск подали на фоне обсуждений в странах Евросоюза (ЕС) возможного использования замороженных активов ЦБ для финансирования кредита Украине — большая часть этих средств хранится в Euroclear. Позднее ЕС отказался от этой схемы и решил привлекать средства через заимствования на рынках капитала под обеспечение бюджетного резерва союза.

Две недели спустя бельгийский депозитарий Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу в ответ на определение о немедленном взыскании с организации около 200 миллиардов евро убытков по иску ЦБ РФ.

Однако решение Арбитражного суда Москвы оставили без изменений. В результате депозитарий все также обязан возместить убытки и упущенную выгоду из-за невозможности распоряжаться замороженными ценными бумагами и денежными средствами, которые были заблокированы после февраля 2022 года.

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