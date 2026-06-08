Дом уехавшего из России музыканта в Израиле был поврежден при ракетном обстреле

Макаревич заявил, что его дом в Израиле был поврежден при обстреле со стороны Ирана

Дом уехавшего из России лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в Израиле был поврежден в результате ракетного удара Ирана. Об этом сообщил музыкант на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша... Нас, по счастью, не было дома... С утра уже была еще одна тревога. Похоже, поехало», — написал он.

Ранее супруга Макаревича Эйнат Кляйн сообщила, что музыкант вместе с семьей попал под обстрел в Израиле. Она отметила, что обстрел застал их недалеко от Хайфы по пути от друзей. По ее словам, семье пришлось 40 минут лежать на обочине, а затем добираться до дома «мелкими перебежками».