Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:16, 8 июня 2026Культура

Дом уехавшего из России музыканта в Израиле был поврежден при ракетном обстреле

Макаревич заявил, что его дом в Израиле был поврежден при обстреле со стороны Ирана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Дом уехавшего из России лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в Израиле был поврежден в результате ракетного удара Ирана. Об этом сообщил музыкант на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша... Нас, по счастью, не было дома... С утра уже была еще одна тревога. Похоже, поехало», — написал он.

Ранее супруга Макаревича Эйнат Кляйн сообщила, что музыкант вместе с семьей попал под обстрел в Израиле. Она отметила, что обстрел застал их недалеко от Хайфы по пути от друзей. По ее словам, семье пришлось 40 минут лежать на обочине, а затем добираться до дома «мелкими перебежками».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по Украине. Под контроль взят один из последних очагов сопротивления ВСУ на юге ДНР

    Выступление 51-летнего солиста «Дискотеки Аварии» топлес в Иркутске вызвало споры в сети

    В России разработали дробовое устройство для борьбы с дронами

    Турист поссорился с родителями на отдыхе в Японии, отправился в одиночный поход и не выжил

    Два ушедших из России производителя одновременно объявили срочный отзыв машин

    Леонид Каневский стал мемом у иностранцев

    Врач предупредил о появляющихся за несколько дней до инсульта и инфаркта симптомах

    Продажи чипов по всему миру взлетели почти вдвое

    Катя Лель высказалась о политических амбициях

    Раскрыт неожиданный фактор повышения риска кариеса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok