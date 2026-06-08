Врач предупредил об опасности тополиного пуха для двух категорий россиян

Врач Умнов: При попадании на слизистую тополиный пух может вызвать тяжелую реакцию

Тополиный пух может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно для людей, страдающих аллергией и астмой, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. В интервью «Ленте.ру» он рассказал, что пух переносит микрочастицы пыльцы и городскую пыль, которые при попадании на слизистые способны вызвать тяжелые реакции.

«Пух, по сути, является переносчиком микрочастиц пыльцы различных растений, которые очень часто являются аллергенами, и, конечно, всю городскую грязь и пыль тополиный пух переносит на себе. Попадая в глаза или в нос, он может вызвать раздражение, особенно у аллергиков, вплоть до ощущения сильного ожога», — пояснил врач.

По его словам, у астматиков тополиный пух обостряет хронические заболевания и может вызывать удушающие приступы. Это особенно опасно, если под рукой нет ингалятора. У аллергиков попадание пуха на слизистую способно привести к отеку гортани с затруднением дыхания, сильному сухому кашлю, гнойным выделениям из носа, сухости в горле, боли в глазах, тошноте и рвоте.

Умнов подчеркнул, что с тополиным пухом в организм может попасть любая инфекция, что делает его потенциальным источником различных загноений и воспалительных процессов.

Ранее кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса имени В. Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко рассказала, что образование тополиного пуха зависит от климатических условий в течение весны. От засилья тополиного пуха меньше страдают те регионы, где весна была холодной и затяжной. Благодаря этому сезон цветения тополя начинается позже обычного.