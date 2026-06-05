Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:32, 5 июня 2026Экономика

Названы регионы России с наименьшим количеством тополиного пуха

Биолог Кириенко: Тополиного пуха меньше в регионах, где весна была холодной
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Образование тополиного пуха зависит от климатических условий в течение весны. В каких регионах меньше тополиного пуха, РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса имени В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко.

От засилья тополиного пуха меньше страдают те регионы, где весна была холодной и затяжной. Благодаря этому сезон цветения тополя начинается позже обычного. Так, в средней полосе России сезон тополиного пуха, как правило, начинается в середине июня, при этом на Урале и в Сибири плоды-коробочки вскрываются позднее — в конце июня или начале июля.

Весна 2026 года запомнилась жителям многих регионов поздними возвратными заморозками, из-за которых сроки цветения тополя сместились. В результате условия для формирования плодов стали неблагоприятными, и пуха сформировалось меньше. В частности, такая погода наблюдалась в южных регионах Западной Сибири — Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай.

Кроме того, на объем пуха могут влиять «гендерные» особенности посадки тополя в городах. Так, во многих регионах к посадке запрещены молодые женские особи дерева, которые как раз и производят пух, а старые деревья обрезают, из-за чего они теряют способность плодоносить. Благодаря этому пуха в городах становится меньше.

Ранее россиян предупредили о неочевидной опасности тополиного пуха. Как оказалось, помимо пыльцы, он может переносить и клещей. Эти клещи не переносят инфекции, но вызывают аллергические реакции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал главную причину нестабильности в мире

    В России решили звонить уставшим водителям

    Раскрыта сеть педофилов из разных регионов России

    Путин заявил о печальном состоянии западных финансов

    Путин высказался о зависимости от иностранных сервисов

    Россиянин несколько лет развращал свою малолетнюю дочь

    Раскрыты подробности о пострадавших моряках при атаке ВСУ на суда в Азовском море

    Путин заявил об уходе мировой торговли от западоцентричности

    На ПМЭФ на сцену с Путиным вышел лидер постсоветской страны

    Путин рассказал о смене технологического лидера в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok