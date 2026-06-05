Названы регионы России с наименьшим количеством тополиного пуха

Биолог Кириенко: Тополиного пуха меньше в регионах, где весна была холодной

Образование тополиного пуха зависит от климатических условий в течение весны. В каких регионах меньше тополиного пуха, РИА Новости рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник Института леса имени В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН Мария Кириенко.

От засилья тополиного пуха меньше страдают те регионы, где весна была холодной и затяжной. Благодаря этому сезон цветения тополя начинается позже обычного. Так, в средней полосе России сезон тополиного пуха, как правило, начинается в середине июня, при этом на Урале и в Сибири плоды-коробочки вскрываются позднее — в конце июня или начале июля.

Весна 2026 года запомнилась жителям многих регионов поздними возвратными заморозками, из-за которых сроки цветения тополя сместились. В результате условия для формирования плодов стали неблагоприятными, и пуха сформировалось меньше. В частности, такая погода наблюдалась в южных регионах Западной Сибири — Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае и Республике Алтай.

Кроме того, на объем пуха могут влиять «гендерные» особенности посадки тополя в городах. Так, во многих регионах к посадке запрещены молодые женские особи дерева, которые как раз и производят пух, а старые деревья обрезают, из-за чего они теряют способность плодоносить. Благодаря этому пуха в городах становится меньше.

Ранее россиян предупредили о неочевидной опасности тополиного пуха. Как оказалось, помимо пыльцы, он может переносить и клещей. Эти клещи не переносят инфекции, но вызывают аллергические реакции.