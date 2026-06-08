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16:27, 8 июня 2026Экономика

Продажи чипов по всему миру взлетели почти вдвое

SIA: Мировые продажи чипов в апреле выросли почти на 94 процента
Кирилл Луцюк

Фото: i viewfinder / Shutterstock / Fotodom

В апреле 2026 года мировые продажи чипов взлетели на 93,9 процента, если сравнивать с аналогичным месяцем прошлого года, и достигли 110,5 миллиарда долларов. Эти данные Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA) процитировало «Интерфакс».

Рост относительно марта оценивается в 11 процентов.

Как отметил президент SIA Джон Ньюфер, рост наблюдается уже 14-й месяц подряд. По прогнозам, в 2026 году объем продаж достигнет полутора триллионов долларов. Данная отметка будет преодолена раньше, чем прогнозировалось, за счет растущего спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта и платформы вычислений на графических ускорителях.

Отмечается, что продажи в Северной и Южной Америке в апреле выросли на 115,8 процента, в Европе — на 54,7 процента, в Китае — на 78,6 процента, а в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах — на 114,9 процента.

В конце марта прогнозировалось, что мировое производство чипов может сократиться из-за перебоев с поставками гелия, вызванных войной на Ближнем Востоке. Газ, о котором идет речь, играет ключевую роль в охлаждении оборудования по производству микросхем для систем на основе искусственного интеллекта.

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