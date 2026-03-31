09:27, 31 марта 2026Экономика

Над мировым производством чипов нависла новая угроза

WSJ: Мировое производство чипов может сократиться из-за войны на Ближнем Востоке
Вячеслав Агапов

Фото: Thomas White / Reuters

Мировое производство чипов может сократиться из-за перебоев с поставками гелия, вызванных войной на Ближнем Востоке. О новой нависшей угрозе сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Гелий играет ключевую роль в охлаждении оборудования по производству микросхем для систем на основе искусственного интеллекта. В то же время его предложение на мировых рынках снижается из-за уменьшения экспорта природного газа из Катара. На фоне проведения военной операции США и Израиля против Ирана его заводы неоднократно подвергались ударам.

«Нехватка создает напряженность на рынке, где такие поставки нельзя быстро заменить, это угрожает затруднить производство всего — от полупроводников до компонентов беспилотников военного назначения и ракет для запусков в космос. По словам представителей отрасли, хотя многие производители чипов и продукции оборонного назначения не сразу почувствуют нехватку, поставщики уже предупреждают клиентов, что им следует ожидать перебоев предложения и повышения стоимости», — отмечают в WSJ.

Ранее Катар отгружал гелий через Ормузский пролив, который сейчас заблокирован иранским флотом. Даже если транспортную артерию удастся освободить в течение ближайших дней, нехватку газа на рынке будет нелегко компенсировать — их-за ударов Ирана по заводу по сжижению природного газа в Рас-Лаффане экспорт гелия уже снизился на 14 процентов, а на восстановление мощностей уйдет порядка пяти лет.

Один из крупнейших в мире производителей сжиженного природного газа (СПГ), катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy объявила форс-мажор еще в начале марта. Решение было принято в связи с объявлением QatarEnergy о прекращении производства СПГ и сопутствующих продуктов.

