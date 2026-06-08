Раскрыт неожиданный фактор повышения риска кариеса

Лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний повышают риск кариеса и воспаления десен

Ученые Сеченовского университета выяснили, что некоторые лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний могут вызывать сильную сухость во рту и повышать риск кариеса и воспаления десен. Исследование провели на базе уникальной коллекции ротовой жидкости, отражающей состояние организма пациентов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе университета.

Анализ слюны показывает не только состояние полости рта, но и здоровье всего организма. По ее составу можно определить воспаление, повреждение сердца, легких и даже наличие вирусов, включая COVID-19.

В исследовании участвовали 219 пациентов с гипертонией, ишемической болезнью сердца и другими кардиологическими заболеваниями. Ученые обнаружили, что чем больше сердечных препаратов принимает пациент, тем сильнее уменьшается объем слюны и повышается кислотность во рту. Наибольший эффект наблюдался у тех, кто одновременно принимал лекарства от давления и препараты для разжижения крови.

Ученые подчеркивают, что побочный эффект можно корректировать, не отменяя жизненно важные лекарства. Регулярные визиты к стоматологу, увлажняющие средства для полости рта и препараты для укрепления эмали помогут снизить риск кариеса и воспаления десен.

Ранее ученые выяснили, что зубные пасты с наногидроксиапатитом и эфирными маслами защищают от кариеса.