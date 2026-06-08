Катя Лель высказалась о политических амбициях

Певица Катя Лель рассказала, что она ответила отказом на предложение пойти в политику

Певица Катя Лель высказала свое отношение к знаменитостям, которые идут в политику. Ее слова передает Национальная служба новостей (НСН).

Заслуженная артистка России рассказала журналистам, что не видит ничего плохого в избрании актеров и певцов в качестве депутатов, а сама она «получала приглашения» в политику.

«Мне поступали такие предложения от разных партий. Но я человек не политический, сразу сказала: я творческий человек. Артисты часто выступают, поддерживая кандидатов, чтобы объединять людей. Но сама не готова идти в политику», — сообщила Лель.

Ранее певица Катя Лель на выпускном дочери вспомнила о пропавшем во Франции бывшем супруге. Она добавила, что считает жизнь непредсказуемой штукой.