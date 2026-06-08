Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:26, 8 июня 2026Культура

Катя Лель высказалась о политических амбициях

Певица Катя Лель рассказала, что она ответила отказом на предложение пойти в политику
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Певица Катя Лель высказала свое отношение к знаменитостям, которые идут в политику. Ее слова передает Национальная служба новостей (НСН).

Заслуженная артистка России рассказала журналистам, что не видит ничего плохого в избрании актеров и певцов в качестве депутатов, а сама она «получала приглашения» в политику.

«Мне поступали такие предложения от разных партий. Но я человек не политический, сразу сказала: я творческий человек. Артисты часто выступают, поддерживая кандидатов, чтобы объединять людей. Но сама не готова идти в политику», — сообщила Лель.

Ранее певица Катя Лель на выпускном дочери вспомнила о пропавшем во Франции бывшем супруге. Она добавила, что считает жизнь непредсказуемой штукой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла массированный удар по Украине. Под контроль взят один из последних очагов сопротивления ВСУ на юге ДНР

    Выступление 51-летнего солиста «Дискотеки Аварии» топлес в Иркутске вызвало споры в сети

    В России разработали дробовое устройство для борьбы с дронами

    Турист поссорился с родителями на отдыхе в Японии, отправился в одиночный поход и не выжил

    Два ушедших из России производителя одновременно объявили срочный отзыв машин

    Леонид Каневский стал мемом у иностранцев

    Врач предупредил о появляющихся за несколько дней до инсульта и инфаркта симптомах

    Продажи чипов по всему миру взлетели почти вдвое

    Катя Лель высказалась о политических амбициях

    Раскрыт неожиданный фактор повышения риска кариеса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok