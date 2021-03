Россиян предупредили о росте цен из-за пробки в Суэцком канале

Из-за пробки в Суэцком канале в России могут подняться цены на электронику, предупредили участники рынка. Как сообщает «Коммерсантъ», это касается и готовых устройств, и комплектующих.

«Сложившаяся ситуация задерживает поставки и готовых устройств, и комплектующих, тех, которые морем плывут, где-то на семь-восемь дней», — сказал директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов.

По его словам, масштаб задержек пока тяжело оценить, однако в любом случае это скажется на конечной стоимости. Точных прогнозов по росту цен он делать не стал.

Судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. В понедельник, 29 марта, контейнеровоз удалось ненадолго снять с мели, но из-за сильного ветра оно вновь перегородило канал. Спустя несколько часов Ever Given все-таки смогли сдвинуть с места и начали буксировать на север к озерам, где его осмотрят. Навигация возобновилась к вечеру понедельника.

Пока канал был перекрыт, по обеим сторонам там скопилось почти 450 кораблей, которые ждали прохода. На очистку прохода может понадобиться по крайней мере неделя. Блокировка только усугубляет глобальную нехватку оборудования, перегрузку портов и проблемы с надежностью графика.