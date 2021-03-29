Описаны риски для глобальной торговли от пробки в Суэцком канале

Несмотря на то что контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, почти освободили, глобальная экономика столкнулась с большим риском из-за пробки. Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас, по оценкам агентства, по обе стороны канала скопились 450 судов и ждут, когда путь снова будет открыт. На очистку прохода может понадобиться по крайней мере неделя. Блокировка только усугубляет глобальную нехватку оборудования, перегрузку портов и проблемы с надежностью графика. Как сообщили в управлении, навигация на Суэцком канале возобновится через несколько часов, передает ТАСС.

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Более масштабные последствия ждут порты и других получателей задержанного груза. Некоторые суда, перевозящие грузы из Азии в Европу, и так опаздывают на неделю. До появления пробки на канале еще была надежда, что морские перевозки смогут сбалансировать нехватку контейнеров в ближайшие месяцы, указал Bloomberg.

В конце марта судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. В понедельник, 29 марта, судно удалось ненадолго снять с мели, но из-за сильного ветра оно вновь перегородило канал. Спустя несколько часов контейнеровоз все-таки смогли сдвинуть с места и начали буксировать на север к озерам, где его осмотрят.

По подсчетам экспертов, потери мировой экономики от блокировки транспортной артерии в неделю могут обойтись мировой экономике в 10 миллиардов долларов.