Оценены потери мировой экономики от блокировки Суэцкого канала

Эксперты оценили потери мировой экономики от перебоев в цепочках поставок. Об этом говорится в исследовании Euler Hermes, копия которого есть в распоряжении «Ленты.ру». По расчетам аналитиков, в 2021 году потери могут обойтись в сотни миллиардов долларов.

В частности, из-за застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза каждая неделя блокировки может стоить мировой торговле от шести до десяти миллиардов долларов: на канал приходится около 13 процентов от ее объема. «По оценке Euler Hermes, каждая неделя блокировки Суэцкого канала приведет к снижению годовых темпов роста мировой торговли на 0,2-0,4 процентных пункта», — говорится в исследовании.

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Одновременно эксперты отметили, что блокировка Суэцкого канала — не единственное препятствие для мировой торговли. С начала года уже наблюдаются перебои в цепочках поставок товаров, например, из-за нехватки контейнеров и дефицита полупроводников. Все это может привести к сокращению реального прироста мировой торговли на 1,4 процентных пункта, что составляет примерно 230 миллиардов долларов.

В конце марта судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. По состоянию на понедельник, 29 марта, в очереди на проход пребывают примерно 350 судов, из них почти 50 стоят в Большом Горьком озере в середине пути. В нормальном состоянии канал способен пропускать 106 судов в сутки. Навигация должна возобновиться в течение нескольких часов, но официально сроки не называются.

Вскоре после того как стало известно, что контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели в Суэцком канале, нефть начала резко дешеветь. С началом торгов понедельник июньские фьючерсы на сорт Brent упали почти на два процента — с 64,7 до 63,12 доллара, позднее стоимость немного поднялась. По состоянию на 13:30 баррель Brent стоит 64,54 доллара.