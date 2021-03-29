Нефть резко подешевела из-за освобождения Суэцкого канала

Сразу после сообщений о том, что контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели в Суэцком канале, нефть начала резко дешеветь, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Июньские фьючерсы на сорт Brent за несколько часов упали почти на 2 процента — с 64,7 до 63,12 доллара по состоянию на 09:10 по московскому времени. Сорт WTI падал с 61 до 59,6 доллара.

Ранее не исключалось, что разблокировать маршрут получится не ранее чем через несколько недель. В ночь на понедельник, 29 марта, стало известно, что судно сдвинули с места. По данным источника РИА Новости, навигация должна возобновиться в течение нескольких часов, но официально сроки не называются.

В настоящее время в очереди на проход пребывают порядка 350 судов, из них почти 50 стоят в Большом горьком озере в середине пути. В нормальном состоянии канал способен пропускать 106 судов в сутки.