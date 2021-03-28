Эксперт предсказал рост цен на нефть и газ из-за блокировки Суэцкого канала

Цены на нефть и газ в краткосрочной перспективе могут вырасти, однако долгосрочные последствия блокировки прохода судов в Суэцком канале из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given будут минимальными. Такую ситуацию предсказал в беседе с РИА Новости бывший член Федеральной комиссии США по энергорегулированию (FERC), управляющий директор компании Branko Terzic & Associates LLC. Бранко Терзич.

Он отметил, что Суэцкий канал используется для транспортировки восьми процентов мирового объема сжиженного природного газа (СПГ).

«СПГ, который перевозится через канал, в основном катарский, и предназначен для Европы. Долгосрочное воздействие будет минимально, поскольку ожидается, что Суэцкий канал скоро будет разблокирован», — пояснил Терзич. Он добавил, что в краткосрочной перспективе ожидается возможный рост цен на нефть и газ из-за «плохих новостей», таких как сокращение спроса или предложения.

При этом эксперт исключил возможность негативного воздействия на окружающую среду после инцидента с судном. По его словам, контейнеровоз Ever Given перевозит предметы снабжения, оборудование и другие сухие товары. В заключение Терзич добавил, что блокировка Суэцкого канала может побудить судоходные компании искать альтернативные маршруты, одним из которых является путь через Арктику.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). По предварительным данным, контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Утром 27 марта судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Это было первым успехом с начала работ по освобождению контейнеровоза, преграждающего путь 321 судну. Позже стало известно, что начала двигаться застрявшая в песке носовая часть контейнеровоза.