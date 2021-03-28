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Россия предложила помощь в освобождении застрявшего в Суэцком канале судна

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Фото: Reuters

Россия готова оказать Египту помощь в освобождении застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given. Об этом посол России в Каире Георгий Борисенко заявил РИА Новости.

Дипломат отметил, что Москва «очень сопереживает тому, что сейчас происходит в Суэцком канале». «Мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», — подчеркнул он, добавив, что официальных обращений от Каира с просьбой о помощи пока не поступало.

Гигантское судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала 23 марта, полностью его заблокировав. На данный момент оно преграждает не имеющий дублеров путь 321 судну. Утром 27 марта сообщалось, что контейнеровоз удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Позже стало известно, что судно решили разгрузить.

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