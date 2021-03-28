Мир
 
Последние новости
Пашинян пообещал уйти в отставку в апреле
Цзю дал совет Поветкину после поражения от Уайта
Полицейские угрожали пятилетнему мальчику побоями и попали на видео
Бразилии предрекли коллапс из-за коронавируса
Застрявшее в Суэцком канале судно решили разгрузить
Россиянам назвали способы не переплачивать за услуги ЖКХ
Песчаная буря накрыла Пекин второй раз за месяц
В ЕС объявили дату выдачи единого санитарного сертификата
Путин объяснил отказ от публичной вакцинации нежеланием обезьянничать
Новости партнеров
Прослушать новость

Грузовик арендатора застрявшего в Суэцком канале судна перекрыл дорогу в Китае

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @ltntw в Twitter

Грузовик, перевозивший контейнер компании Evergreen, которая арендует застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, перекрыл дорогу на востоке Китая. Внимание на фотографии с инцидентом, появившиеся в китайских социальных сетях, обратило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Как отмечается, ДТП с участием фуры произошло на трассе Чанчунь — Шэньчжэнь утром в субботу, 27 марта. В результате аварии грузовик развернуло, и он практически полностью перегородил дорогу, остановив движение. На трассе образовалась огромная пробка.

Другие детали происшествия не приводятся, о пострадавших также не сообщается.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, село на мель 23 марта в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Утром 27 марта сообщалось, что судно удалось немного подвинуть после того, как из района происшествия извлекли порядка 20 тысяч тонн грунта. Это было первым успехом с начала работ по освобождению контейнеровоза, преграждающего путь 321 судну.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Суэцком канале начали подготовку к еще одной спасательной операции судна
На освобождение застрявшего в Суэцком канале судна бросили дополнительные силы
Застрявшее в Суэцком канале судно попытаются переместить ночью во время прилива