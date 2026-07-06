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09:34, 6 июля 2026Экономика

Страна НАТО рекордно нарастила поставки лакомства в Россию

РИА Новости: Экспорт меда из Турции в Россию достиг 13-летнего максимума в мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Dmitrii Ivanov / Shutterstock / Fotodom

По итогам мая суммарная стоимость поставок меда из Турции в Россию достигла максимума за всю современную историю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы страны НАТО.

За отчетный период экспортеры из средиземноморского государства отправили на российский рынок меда на общую сумму 473 тысячи долларов. Для сравнения, в апреле стоимость импорта этого лакомства составляла 102 тысячи долларов. Таким образом, за последний месяц весны показатель увеличился примерно в 4,6 раза.

Достигнутый результат оказался максимальным за всю историю статистических наблюдений. Турецкая статслужба предоставляет данные с 2013 года. Несмотря на это, Россия заметно отстала по объемам закупок от крупнейшего импортера. США в мае закупили лакомства из Турции на сумму 1,2 миллиона долларов. На второй строчке расположилась Великобритания с результатом 612,8 тысячи.

Весной Россия также заметно нарастила закупки турецких апельсинов. В апреле стоимость импорта этих фруктов из средиземноморской страны достигла примерно 687 тысячи долларов. Прирост оказался двукратным. Поставки мандаринов за это время подскочили в полтора раза в деньгах, до 10,8 миллиона.

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