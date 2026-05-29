Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:31, 29 мая 2026Экономика

Россия удвоила закупки одного фрукта в Турции

Турция в апреле увеличила вдвое поставки апельсинов в Россию
Дмитрий Воронин

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Россия в апреле удвоила год к году закупки апельсинов из Турции, увеличив их до 686,9 тысячи долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время импорт мандаринов на указанном направлении также показал значительный рост, подскочив в полтора раза, до гораздо более значительных 10,8 миллиона долларов. Как следует из приведенных месячных данных, РФ закупила в Турции 14 процентов от всего совокупного ввоза этого вида фруктов.

По итогам 2025 года стало известно, что поставки турецких мандаринов на российский рынок выросли до максимума почти за 10 лет, составив 312,4 миллиона долларов.

В начале мая текущего года глава Минторга Турции Омер Болат сообщил, что общий объем экспорта страны вырос в предыдущем месяце на 22,3 процента, а вот импорт из России сократился в январе-апреле на 22,8 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о реакции генсека НАТО после прилета БПЛА в Румынии

    Москвичам предрекли осеннюю погоду

    Футболисты РПЛ выбрали лучшего игрока сезона

    Стало известно о перебросе боеспособных штурмовых групп ВСУ на один участок фронта

    Вэнс сделал заявление о сделке с Ираном

    Сотрудники популярного реалити-шоу за кулисами заключали пари на секс участников

    Россиянка описала кухню мексиканки словами «это уже что-то на грани катастрофы»

    Экс-возлюбленная Березовского восхитила подписчиков откровенными фото

    Перечислены скрытые способы ускорения интернета

    Губернатор раскрыл деталь содержания политзаключенных на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok