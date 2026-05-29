Россия удвоила закупки одного фрукта в Турции

Турция в апреле увеличила вдвое поставки апельсинов в Россию

Россия в апреле удвоила год к году закупки апельсинов из Турции, увеличив их до 686,9 тысячи долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

В то же время импорт мандаринов на указанном направлении также показал значительный рост, подскочив в полтора раза, до гораздо более значительных 10,8 миллиона долларов. Как следует из приведенных месячных данных, РФ закупила в Турции 14 процентов от всего совокупного ввоза этого вида фруктов.

По итогам 2025 года стало известно, что поставки турецких мандаринов на российский рынок выросли до максимума почти за 10 лет, составив 312,4 миллиона долларов.

В начале мая текущего года глава Минторга Турции Омер Болат сообщил, что общий объем экспорта страны вырос в предыдущем месяце на 22,3 процента, а вот импорт из России сократился в январе-апреле на 22,8 процента.