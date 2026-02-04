Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:01, 4 февраля 2026Экономика

Турция резко нарастила поставки в Россию одного вида фруктов

Статслужба Турции: Поставки мандаринов в Россию выросли на 35,2 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

По итогам 2025 года поставки турецких мандаринов на российский рынок выросли до максимума с 2017 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу этой страны НАТО.

По сравнению с 2024 годом соответствующий показатель вырос на 35,2 процента и составил 312,4 миллиона долларов. Впрочем, по итогам декабря импорт этих фруктов снизился в месячном выражении на 16,5 процента, до 75,6 миллиона долларов.

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы поставок грузинских мандаринов в Россию опустились до трехлетнего минимума. За последний месяц осени из Грузии в Россию поступило в общей сложности 5,2 тысячи тонн мандаринов. В денежном выражении показатель составил 3,8 миллиона долларов.

В начале декабря 2025 года цены на мандарины упали в России на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средневзвешенная стоимость килограмма мандаринов с 1 по 7 декабря составила 147 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Банк России признал тревожную ситуацию с ценами из-за НДС. Путин сделал заявление

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Личность пропавшего на Кипре российского предпринимателя подтвердили

    Стало известно о скандале в красноярской школе перед попыткой ученицы сжечь сверстников

    Кремль отреагировал на слова Макрона о подготовке разговора с Путиным

    Российская школьница устроила поджог и напала на сверстников с молотком на уроке алгебры

    Боец СВО запрыгнул на горящую бронированную машину и успел спасти боекомплект до взрыва

    Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

    Бывший возлюбленный Кайли Дженнер съязвил на тему ее груди в новой песне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok