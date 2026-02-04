Турция резко нарастила поставки в Россию одного вида фруктов

Статслужба Турции: Поставки мандаринов в Россию выросли на 35,2 процента

По итогам 2025 года поставки турецких мандаринов на российский рынок выросли до максимума с 2017 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу этой страны НАТО.

По сравнению с 2024 годом соответствующий показатель вырос на 35,2 процента и составил 312,4 миллиона долларов. Впрочем, по итогам декабря импорт этих фруктов снизился в месячном выражении на 16,5 процента, до 75,6 миллиона долларов.

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы поставок грузинских мандаринов в Россию опустились до трехлетнего минимума. За последний месяц осени из Грузии в Россию поступило в общей сложности 5,2 тысячи тонн мандаринов. В денежном выражении показатель составил 3,8 миллиона долларов.

В начале декабря 2025 года цены на мандарины упали в России на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средневзвешенная стоимость килограмма мандаринов с 1 по 7 декабря составила 147 рублей.