NTech: Мандарины за год в России подешевели на 20 %

В 2025 году мандарины в России подешевели. Об этом сообщили «Ленте.ру» в аналитической компании NTech.

Цены на самый популярный новогодний фрукт в начале декабря упали на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средневзвешенная стоимость килограмма мандаринов с 1 по 7 декабря составила 147 рублей, что на 9 процентов меньше, чем в последнюю неделю ноября.

Прочие фрукты, кроме яблок и лимонов, также подешевели относительно прошлого года: апельсины стали дешевле на 20 процентов, хурма — на 10 процентов, бананы — на 7 процентов, виноград — на 4 процента, манго — на 3 процента. В то же время яблоки подорожали на 8 процентов, а лидерство по росту цен стали лимоны — год к году их стоимость увеличилась на 43 процента.

Аграрии из Абхазии резко нарастили поставки ряда популярных фруктов в Россию. С октября местные аграрии нарастили поставки лимонов в Россию более чем вдвое в годовом выражении. За отчетный период экспорт этих цитрусовых достиг 413,9 тонны. Прирост составил 219,6 тонны, резюмировала начальник Управления таможенной статистики и анализа соседней республики Асида Квициния.