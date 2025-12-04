Реклама

Экономика
17:30, 4 декабря 2025Экономика

Одна страна помогла России с фруктами

Квициния: Абхазия резко нарастила поставки лимонов, хурмы и фейхоа в Россию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Аграрии из Абхазии резко нарастили поставки ряда популярных фруктов в Россию. Об этом заявила начальник Управления таможенной статистики и анализа соседней республики Асида Квициния, ее слова приводит ТАСС.

Цитрусовый сезон в Абхазии, напомнила она, стартовал в октябре. С тех пор местные аграрии нарастили поставки лимонов в Россию более чем вдвое в годовом выражении. За отчетный период экспорт этих цитрусовых достиг 413,9 тонны. Прирост составил 219,6 тонны, резюмировала Квициния.

За это время заметно выросли поставки других популярных у россиян фруктов. Так, поставки хурмы увеличились до 413,8 тонны, а фейхоа — 1233 тонны. Экспорт первого вида фруктов вырос на 170,4 тонны, а второго — на 183,3 тонны, пояснила Квициния. В дальнейшем также можно ожидать увеличения отгрузок мандаринов. Пик сборов этих фруктов в Абхазии, уточнила она, приходится на середину декабря.

Резкое наращивание поставок абхазских лимонов пока не привело к удешевлению этих фруктов в российской рознице. Напротив, ближе к середине ноября стоимость этих цитрусовых в отечественных магазинах увеличилась в среднем на 44 процента в годовом выражении.

Эксперты объясняют, что помощи Абхазии с поставками недостаточно для стабилизации стоимости в российской рознице, так как объемы отгрузок из этой страны пока остаются относительно небольшими в сравнении с экспортом из той же Турции, которая, в 2025 году, напротив, резко сократила поставки лимонов на российский рынок. Последнее обстоятельство было во многом обусловлено весенними заморозками в ключевых провинциях средиземноморской страны.

