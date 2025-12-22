Постсоветская страна резко сократила поставки мандаринов в Россию

РИА Новости: Ввоз мандаринов из Грузии в Россию упал до 5,2 тысячи тонн в ноябре

По итогам ноября 2025 года суммарные объемы поставок грузинских мандаринов в Россию сократились на четверть в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до трехлетнего минимума для этого месяца. О резком сокращении ввоза этого вида цитрусовых из постсоветской страны сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы республики.

За последний месяц осени из Грузии в Россию поступило в общей сложности 5,2 тысячи тонн мандаринов. В денежном выражении показатель составил 3,8 миллиона долларов, сократившись за год примерно на 500 тысяч.

В целом за первые одиннадцать месяцев 2025 года экспортеры из постсоветской республики ввезли в Россию 7 тысяч тонн этого вида цитрусовых. В сравнении с тем же периодом 2024-го показатель упал в 2,6 раза в физическом и в 2,3 раза — в денежном выражении (до 4,9 миллиона долларов).

Несмотря на резкое падение импорта из Грузии, розничная стоимость мандаринов в России в 2025 году снизилась на 20 процентов. В начале декабря цена килограмма этих цитрусовых в магазинах составила в среднем 147 рублей, уточнили в компании NTech. В недельном выражении снижение составило 9 процентов.

