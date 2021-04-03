В Египте рассказали о победе над «пробкой» в Суэцком канале

Последние суда, ожидавшие разблокировки Суэцкого канала, пройдут через него субботу, 3 апреля, после чего можно будет говорить о победе над проблемой. Об этом рассказало управление Суэцкого канала, передает РБК.

Утром в «пробке» оставалось 61 судно. К вечеру в оба направления должны пройти 85 судов, в том числе те, что движутся уже по нормальному графику. На момент освобождения контейнеровоза Ever Given по обе стороны канала в очереди находились 422 суда. Тогда эксперты отмечали, что на их проводку понадобится несколько дней.

Суэцкий канал был заблокирован 23 марта. Специалисты не исключали, что на освобождение Ever Given уйдет несколько недель, но снять судно с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось уже 29 марта. 2 апреля начато расследование по поводу причин инцидента. Глава управления Усама Рабиа пообещал, что оно не займет много времени.

До этого он рассказал, что тайванская Evergreen Group, управляющая контейнеровозом, уже согласилась заплатить компенсацию в досудебном порядке. Если так и произойдет, то капитана судна отпустят из Египта и не станут применять к нему юридических мер.

В перспективе египетские власти собираются расширить участок, на котором произошел инцидент, чтобы в будущем избежать подобных происшествий. При этом в управлении настаивают, что случай является исключительным и, скорее всего, связан с ошибочными действиями капитана.