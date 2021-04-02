Суэцкий канал собрались расширить

Управление Суэцкого канала собирается обдумать вопрос о расширении русла, чтобы ситуация с застрявшим судном больше не повторилась. Об этом сообщил глава управления Усама Рабиа, его слова приводит телеканал Al Arabiya.

Представители управления настаивают, что в случившемся виноват капитан корабля: судно совершило неправильный маневр, отклонилось от курса и в итоге оказалось на мели. Неблагоприятными были и погодные условия: пыльная буря и сильный ветер. Однако больше десятка судов до Ever Given все же смогли пройти по каналу.

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Контейнеровоз Ever Given, которым управляет тайваньская Evergreen Group, перегородил Суэцкий канал 23 марта, снять его с мели удалось только 29 марта. За это время в русле образовалась пробка из нескольких сотен судов. Основной версией случившегося является отклонение судна от курса из-за сильного ветра, но не исключен и человеческий фактор.

До окончания расследования Ever Given не выпустят из Суэцкого канала. Сколько времени пройдет разбирательство пока не известно, экипаж судна допросили еще 31 марта. Пока контейнеровоз находится в одном из озер канала.

По словам советника президента Египта по развитию портов и самого канала адмирала Мохаба Мамиша, владелец судна согласен выплатить компенсацию за блокировку канала, так что Каир не будет подавать в суд. Что касается компенсаций за простой судов, которые несколько дней не могли преодолеть Суэцкий канал, то им заплатят страховые компании.

Усама Рабиа в свою очередь говорил, что Египет намерен потребовать свыше миллиарда долларов в качестве компенсации за спасательную операцию. «Мы запросим приличную сумму. Мы спасли судно без каких-либо серьезных повреждений или потерь», — говорил он, но не уточнил, кто должен выплатить компенсацию. Чтобы снять Ever Given с мели потребовалось несколько сотен человек, из-под днища контейнеровоза достали около 30 тысяч кубометров песка.