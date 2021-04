Устроивший пробку контейнеровоз Ever Given не выпустят из Суэцкого канала

Гигантский контейнеровоз Ever Given, севший на мель и устроивший пробку из сотен судов, не выпустят из Суэцкого канала до окончания расследования инцидента. Об этом заявил глава управления канала Усама Рабиа, передает телеканал Al-Arabiya.

Рабиа рассказал, что пока непонятно, сколько может занять расследование. По его словам, следователи уже допросили экипаж судна в среду, 31 марта.

Гигантское судно Ever Given, находящееся в долгосрочном управлении тайваньской Evergreen Group, 23 марта село на мель в южной части Суэцкого канала, которая не имеет дублеров. В понедельник, 29 марта, контейнеровоз удалось ненадолго снять с мели, но из-за сильного ветра оно вновь перегородило канал. Спустя несколько часов Ever Given все-таки смогли сдвинуть с места. Навигация возобновилась к вечеру понедельника.

Российский эксперт Алексей Безбородов заявил, что причина инцидента — недосмотр администрации канала: у его берегов не должно было быть отмелей.

