Владелец судна Ever Given согласился заплатить за блокировку Суэцкого канала

Египет откажется от суда по делу о блокировке Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given в связи с тем, что владелец судна согласен выплатить компенсацию. Об этом заявил советник президента Египта по развитию портов и самого канала адмирал Мохаб Мамиш, передает РИА Новости.

По его словам, расследование инцидента займет около недели. Чиновник добавил, что в случае мирового соглашения Египет не станет задерживать капитана контейнеровоза, а также откажется от каких-либо юридических мер.

Что касается компенсаций за простой судов, которые несколько дней не могли преодолеть Суэцкий канал, то им заплатят страховые компании, заключил чиновник. Ранее глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа предположил, что убытки от инцидента достигнут миллиарда долларов с учетом средств, потраченных на снятие Ever Given с мели.

Контейнеровоз, которым управляет тайваньская Evergreen Group, перегородил Суэцкий канал 23 марта. Снять его с мели и вывезти из канала удалось только 29 марта. Основной версией инцидента является отклонение судна от курса из-за сильного ветра, но не исключен и человеческий фактор.