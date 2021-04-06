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Перегородивший Суэцкий канал танкер сняли с мели

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Фото: Vesselfinder.com

Перегородивший Суэцкий канал танкер Minerva Nike сняли с мели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства рассказал, что танкер уже на ходу, а движение по каналу возобновят в течение получаса.

О том, что в Суэцком канале сел на мель танкер под греческим флагом, стало известно ранее во вторник, 6 апреля. Сообщалось, что судно почти полностью перегородило канал.

Суэцкий канал был заблокирован 23 марта. Специалисты не исключали, что на освобождение Ever Given уйдет несколько недель, но снять судно с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось уже 29 марта. Навигация возобновилась к вечеру того же дня. 2 апреля начато расследование по поводу причин инцидента. Глава управления Усама Рабиа пообещал, что оно не займет много времени.

Предыстория: Еще одно судно село на мель в Суэцком канале
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