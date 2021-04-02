Байден отменил введенные Трампом санкции против международного суда

Американский лидер Джо Байден отменил санкции и визовые ограничения в отношении Международного уголовного суда (МУС), которые были введены прежней администрацией во главе с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

Блинкен рассказал, что Байден одобрил аннулирование президентского указа, согласно которому против сотрудников международного суда вводились ограничительные меры. По его словам, данное решение означает снятие «экономических санкций и визовых ограничений» в отношении МУС.

Ранее стало известно о том, что администрация Байдена также рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана, которые были введены во время срока президентства Трампа. При этом в правительстве США выдвинули одно условие для заключения новой сделки с Тегераном.