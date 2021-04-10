В МИД прокомментировали запросы США на сдерживание России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала просьбу президента США Джо Байдена выделить Пентагону 715 миллиардов долларов на сдерживание Москвы и Пекина. Свое мнение она высказала на Facebook.

По ее словам, Белый дом объявил цену «русофобии и синофобии». «Разрушение отношений с Россией и Китаем обойдется американским налогоплательщикам в дополнительные 715 миллиардов долларов. И это при государственном долге США, в сентябре 2020-го выросшем до 26,9 триллиона долларов», — написала Захарова.

Ранее Джо Байден попросил Конгресс выделить 715 миллиардов долларов Пентагону. Согласно бюджетным предложениям Белого дома, данные средства планируется потратить в том числе и на сдерживание угрозы, якобы исходящей от Китая и России.