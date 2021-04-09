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Байден урежет военный бюджет

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден урежет военный бюджет на 7 миллиардов долларов по сравнению с той суммой, которую хотел выделить его предшественник Дональд Трамп. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что в новом финансовом году Байден планирует выделить Пентагону 715 миллиардов долларов вместо 722 миллиардов долларов, которые хотела потратить администрация Трампа. Однако из-за инфляции реальная разница в суммах составит всего 0,4 процента.

Предполагается, что часть военного бюджета пойдет на экологические инициативы внутри Пентагона. При этом в бюджете на фискальный 2022 год впервые за 10 лет не предусмотрено четкого разделения на военные и невоенные расходы, поэтому Конгресс США сможет перенаправить часть оборонных средств на другие нужды.

В конце декабря сообщалось, что администрация Байдена планирует пересмотреть программу по модернизации ядерных вооружений. В частности, Белый дом озаботился дороговизной новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования. По подсчетам Пентагона, на ее разработку с учетом боеголовки надо будет потратить более 100 миллиардов долларов.

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