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Байден задумался об отказе от разработки новой ядерной боеголовки

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Избранный президент США Джо Байден задумался об отказе от разработки новой ядерной боеголовки, создание которой активно продвигал его предшественник Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в переходной команде и неназванного советника политика.

Сообщается, что речь идет о ядерной боеголовке W93, которая предназначена для баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках. По информации канала, Байден усомнился в оправданности разработки новых видов вооружения в рамках программы модернизации ядерного арсенала, на которую в военном бюджете США выделено более триллиона долларов. Политик и его ближайшие советники изучают возможность сокращения расходов Пентагона в этой сфере.

Вместо этого новый президент США хочет сфокусироваться на вопросе контроля над вооружениями. В частности, по информации одного из источников, Байден планирует одобрить продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), действие которого истекает в начале февраля 2021 года.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация избранного президента США Джо Байдена планирует пересмотреть программу по модернизации ядерных вооружений. В частности, Белый дом озаботился дороговизной новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования. По подсчетам Пентагона, на ее разработку с учетом боеголовки надо будет потратить более 100 миллиардов долларов.

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