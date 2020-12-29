Избранный президент США Джо Байден задумался об отказе от разработки новой ядерной боеголовки, создание которой активно продвигал его предшественник Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в переходной команде и неназванного советника политика.

Сообщается, что речь идет о ядерной боеголовке W93, которая предназначена для баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках. По информации канала, Байден усомнился в оправданности разработки новых видов вооружения в рамках программы модернизации ядерного арсенала, на которую в военном бюджете США выделено более триллиона долларов. Политик и его ближайшие советники изучают возможность сокращения расходов Пентагона в этой сфере.

Вместо этого новый президент США хочет сфокусироваться на вопросе контроля над вооружениями. В частности, по информации одного из источников, Байден планирует одобрить продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), действие которого истекает в начале февраля 2021 года.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация избранного президента США Джо Байдена планирует пересмотреть программу по модернизации ядерных вооружений. В частности, Белый дом озаботился дороговизной новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования. По подсчетам Пентагона, на ее разработку с учетом боеголовки надо будет потратить более 100 миллиардов долларов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться