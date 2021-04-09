Байден попросил денег на сдерживание России и Китая

Президент США Джо Байден попросил Конгресс выделить 715 миллиардов долларов Пентагону. Согласно бюджетным предложениям Белого дома, данные средства планируется потратить в том числе и на сдерживание угрозы, якобы исходящей от Китая и России, уточняет ТАСС.

«В запросе содержится акцент на противодействие угрозе со стороны Китая как главной задачи Пентагона. Министерство обороны также будет стремиться сдерживать дестабилизирующее поведение со стороны России», — подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось, что американский лидер урежет военный бюджет на семь миллиардов долларов по сравнению с той суммой, которую хотел выделить его предшественник Дональд Трамп. Уточнялось, что часть военного бюджета будет направлена на экологические инициативы внутри Пентагона. При этом в бюджете на фискальный 2022 год впервые за десять лет не предусмотрено четкого разделения на военные и невоенные расходы, поэтому Конгресс США сможет перенаправить часть оборонных средств на другие нужды.