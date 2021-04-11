Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России

Москва не исключает, что Украина захочет решить внутренние проблемы силовым путем, и тогда ситуация будет представлять опасность для России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Его цитирует «Интерфакс».

«Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем», — сказал Песков.

Также он считает, что провокации со стороны Киева могут «воспламенить огонь гражданской войны» на Украине.

Ранее 11 апреля Песков исключил войну России с Украиной. По его словам, никто не собирается двигаться к войне и никто не приемлет какую-то возможность такой войны. Он также напомнил, что Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам проживающих там русскоговорящих.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.